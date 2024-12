Für seinen Anteil von 58,6 Prozent an der Bamburi Cement Limited erhält Holcim mehr als 100 Millionen US-Dollar in bar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Verkauf entspreche der Strategie, die Position von Holcim in den Kernmärkten zu stärken. Zudem sei die Amsons Group besser positioniert, um die Aktivitäten in Kenia langfristig weiterzuentwickeln.