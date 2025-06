Der Zementkonzern Holcim hat die Abspaltung des Nordamerikageschäfts Amrize vollzogen, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Der Handel mit Amrize-Aktien beginne um 09:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 09:30 Uhr New Yorker Zeit an der New York Stock Exchange. «Dies ist ein bedeutender Moment für Holcim und Amrize», erklärte Holcim-Chef Miljan Gutovic. «Wir beginnen ein neues Kapitel als unabhängige Unternehmen.» Amrize wird vom früheren Holcim-Lenker Jan Jenisch geleitet.