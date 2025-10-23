Geht die Einkaufstour weiter?

Holcim hat im ersten Halbjahr zehn Firmen in der ganzen Welt übernommen. Davon fanden acht in der grössten Region Europa statt. Und auf dem «Alten Kontinent» gab Holcim Anfang Woche die grösste Akquisition in den letzten vier Jahren bekannt: Für 1,85 Milliarden Euro übernimmt der Innerschweizer Konzern den deutschen Hersteller von vorfabrizierten Wandelementen Xella. Damit holt sich Holcim rund 1 Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz in die Bücher und stärkt den Bereich Building Solutions.