Bis 2030 peilt Holcim ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 5 Prozent an. Gleichzeitig soll der wiederkehrende EBIT um 6 bis 10 Prozent im Schnitt pro Jahr klettern. Aus dieser Rechnung ausgeklammert sind grosse Übernahmen, also Deals mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen Franken.