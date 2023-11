Holcim steckt sich weitere Ziele: Bis 2030 will der Konzern in Europa ein jährliches organisches Wachstum von über 4 Prozent beim Nettoumsatz und von über 8 Prozent beim wiederkehrenden EBIT erzielen. Gleichzeitig sollen die CO2-Emissionen in Bezug auf den Nettoumsatz um 60 Prozent gegenüber 2020 gesenkt werden.