Das abgespaltene Geschäft soll neben der Kotierung an der New Yorker Börse eine zusätzliche Kotierung an der Schweizer Börse SIX erhalten. Damit werde den Bedürfnissen europäischer Investoren Rechnung getragen, teilte der grösste Baustoffkonzern der Welt am Freitag in einem Communiqué mit. An der New Yorker Börse solle das Unternehmen als «domestic issuer» gemäss den Regularien der US-Börsenaufsicht SEC kotiert werden, nach der amerikanischen Rechnungslegung US-GAAP berichten und die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben.