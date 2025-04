Das Urteil steht im Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegenüber Lafarge, in den Jahren 2013 und 2014 fünf Millionen Euro an dschihadistische Gruppen, darunter den Islamischen Staat (IS), bezahlt zu haben, um den Betrieb einer Zementfabrik während des Bürgerkriegs in Syrien aufrechtzuerhalten. Der Fall geht zurück auf die Zeit vor der Übernahme von Lafarge durch Holcim im Jahre 2015.