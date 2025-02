Amrize leite sich von den zwei Begriffen «Ambition» und «Rising» (aufsteigend) ab, erklärte der weltgrösste Zement- und Baustoffkonzern am Freitag in einem Communiqué. Der Name und die Markeneinführung von Amrize würden mit dem Abschluss der Abspaltung in Kraft treten, der weiterhin bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet werde. Bis dahin werde das Nordamerikageschäft weiterhin als Teil von Holcim geführt.