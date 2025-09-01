Die Reform in den Niederlanden soll dazu beitragen, die Herausforderungen einer alternden Bevölkerung und eines sich wandelnden Arbeitsmarktes zu bewältigen. Obwohl das Land nur 7 Prozent der Wirtschaft der Eurozone ausmacht, ist das Rentensystem am Markt ein überproportional grosser Akteur. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank verfügt es über mehr als die Hälfte aller Anleiheeinlagen in der Eurozone. Seine europäischen Anleihebestände belaufen sich auf insgesamt fast 300 Milliarden Euro.