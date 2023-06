Flucht und Segen

So könnte mit Hilfe von KI eine neue Staffel der beliebten Serie "Familienbande" aus den 1980er Jahren geschaffen werden, erläutert Justine Bateman. Diese Sitcom machte die Produzentin, Autorin und Schauspielerin an der Seite von Michael J. Fox bekannt. Sie hat ausserdem einen Abschluss in Computer-Wissenschaften. Durch einen flächendeckenden Einsatz von KI werde zudem Kreativität erstickt und die Entwicklung neuer Genres verhindert, warnt Bateman. "In so einer Welt möchte ich nicht leben."