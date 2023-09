Um Bewegungen computeranimierter Figuren in Videospielen oder Filmen naturgetreu nachzubilden, werden häufig Schauspieler in Spezial-Ganzkörperanzügen abgefilmt. Einer der bekanntesten dieser Motion-Capture-Darsteller ist Andy Serkis, dessen Bewegungen für die Figur Gollum in der «Herr der Ringe»-Trilogie genutzt wurden.