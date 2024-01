Das BIP stieg von Oktober bis Dezember um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Dieser Wert blieb knapp unter den Erwartungen der Experten, die ein Plus von 5,3 Prozent erwartet hatten. Die anhaltende Schwäche des Immobiliensektors - einst eine der wichtigsten Triebfedern der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt - bremst weiterhin die Konjunkturerholung. Die Preise für neue Eigenheime fielen im Dezember so schnell wie seit Februar 2015 nicht mehr und sanken damit den sechsten Monat in Folge, wie aus NBS-Daten hervorgeht.