"Wir sind zwar bereits fast im sogenannten neutralen Bereich", sagte Holzmann. So nennen die Notenbanken ein Zinsniveau, das die Wirtschaft weder bremst noch anschiebt. "Aber wenn die Kerninflation nicht eindeutig hinuntergeht, sind wir gezwungen, auch in den restriktiven Bereich hineinzugehen", ergänzte er. Volkswirte verstehen darunter einen Zinssatz, mit dem eine Volkswirtschaft gebremst wird. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag gesagt, dass aus ihrer Sicht die Inflation in allen ihren Messgrößen noch viel zu hoch sei.