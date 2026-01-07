Auch wenn die Gewinne von Nvidia durch die Umrechnung von Dollar in Franken unter dem Strich tiefer ausfallen: Die Pensionskassen hätten durch eine stärkere Diversifizierung wohl eine bessere Performance erzielt. Mit Diversifizierung ist hier die Streuung der Vermögensanlagen über verschiedene Märkte hinweg gemeint. Und freilich: Im Nachhinein weiss man immer mehr als im Voraus; ausserdem sind nicht alle Kassen gewillt oder in der Lage, die Risiken zyklischer Aktien auf sich zu nehmen und diese höher zu gewichten.