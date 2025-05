Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Vorsorgeeinrichtungen. 2023 habe die Aktienquote der Schweizer Pensionskassen 30,2 Prozent betragen, wobei 9,8 Prozent in Schweizer Aktien investiert waren, schreibt Alexandra Tischendorf, Leiterin Investment Switzerland des Beratungsunternehmens WTW, in einem Aufsatz vom April. Dieser Home Bias zeige sich besonders deutlich im globalen Kontext: Die Schweiz hat einen Anteil von nur 2,5 Prozent am MSCI All Country World Index, während Pensionskassen heimische Aktien innerhalb aller Aktienanlagen mit rund 30 Prozent gewichten.