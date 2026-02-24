Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im Weihnachtsquartal ‌dank ⁠einer robusten Nachfrage von Profi-Handwerkern ⁠die Markterwartungen übertroffen. Zudem hätten die preisbewussten ‌Kunden mit ihren günstigeren ‌Reparaturen die ​Geschäfte angeschoben, teilte der Branchenprimus am Dienstag mit.

Der flächenbereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten ‌bis zum ersten Februar um 0,4 Prozent, während Analysten mit stagnierenden Erlösen ​gerechnet hatten. Für das ​Geschäftsjahr 2026 rechnet ​der US-Konzern unverändert mit einem vergleichbaren ‌Umsatzwachstum von null bis zwei Prozent. Das Unternehmen bestätigte zudem seine ​im ​Dezember abgegebene Jahresprognose. ⁠Die Aktie legte ​im vorbörslichen US-Handel um ⁠3,5 Prozent zu.

(Reuters)