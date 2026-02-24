Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im Weihnachtsquartal dank einer robusten Nachfrage von Profi-Handwerkern die Markterwartungen übertroffen. Zudem hätten die preisbewussten Kunden mit ihren günstigeren Reparaturen die Geschäfte angeschoben, teilte der Branchenprimus am Dienstag mit.
Der flächenbereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum ersten Februar um 0,4 Prozent, während Analysten mit stagnierenden Erlösen gerechnet hatten. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der US-Konzern unverändert mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von null bis zwei Prozent. Das Unternehmen bestätigte zudem seine im Dezember abgegebene Jahresprognose. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent zu.
(Reuters)