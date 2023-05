Während der Corona-Pandemie war die Heimwerker-Nachfrage stark gestiegen, Home Depot profitierte ausserdem von einem boomenden Immobilienmarkt in den USA. Doch schon im Verlauf des vergangenen Jahres schwächte sich das Wachstum des Unternehmens angesichts der steigenden Inflation wieder deutlich ab. Im ersten Geschäftsquartal 2023 bremste neben hohen Preisen auch das schlechte Wetter in Kalifornien die Projekte der Heimwerker. Trotz der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit in naher Zukunft bleibt Home Depot mittel- bis langfristig optimistisch, seinen Marktanteil ausbauen zu können.