Ist das wissenschaftlich unterlegt?

Wir befragen jedes Jahr rund 20'000 Mitarbeitende in 100 Unternehmen zu den Themen New Work und Culture. Die Mehrheit wünscht Homeoffice-Möglichkeiten, ein wachsender Anteil wählt danach sogar den Arbeitgeber aus. Homeoffice ist ein Hygienefaktor geworden – wenn es fehlt, stört es. Moderne Arbeit geht heute schon alle an. In Zukunft noch mehr: Flexibilität ist dabei das A und O.