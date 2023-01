“Es funktioniert nicht für junge Leute, nicht für die Spontaneität, nicht für das Management”, sagte der CEO von JPMorgan Chase & Co am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem CNBC-Interview. Andererseits gebe es durchaus Bereiche wie die Analyse und Software-Programmierung, die aus der Ferne erledigt werden können. “Es gibt Jobs, bei denen das sinnvoll ist”, so Dimon.