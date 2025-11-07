Grund für die eingedampften Aussichten seien zum einen weniger eingeplante Verkäufe in China und Asien, aber auch ein Chipmangel in Nordamerika. Zuvor hatten die Japaner bereits die Produktion in Nordamerika in mehreren Werken gekürzt oder gestoppt, weil Peking die Ausfuhr von Chips des Herstellers Nexperia aus der Volksrepublik blockiert hatte. Statt gut 3,6 Millionen Fahrzeugverkäufen peilt Honda nun im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März noch 3,3 Millionen an. Gleichwohl scheint sich aktuell eine Lösung im Streit zwischen der niederländischen Regierung und China rund um Nexperia-Exporte anzubahnen.