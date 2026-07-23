Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden Dollar, wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.