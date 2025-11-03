Zudem betonte der Regierungschef Hongkongs Funktion als «Super-Connector» zwischen China und dem Ausland. Die Stadt wolle internationale Kooperationen vertiefen, etwa im Bereich nachhaltiger Finanzen und bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz. Invest Hong Kong habe seit Anfang 2023 über 1400 Unternehmen zur Ansiedlung oder Expansion bewegt, darunter zahlreiche aus Europa.