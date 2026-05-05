Die Wirtschaft Hongkongs ist dank einer starken Nachfrage nach KI-Produkten zu Jahresbeginn so kräftig gewachsen wie seit fast fünf Jahren nicht ‌mehr ⁠und hat damit das chinesische Festland abgehängt. Im ersten Quartal legte das ⁠Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie die Behörden der Sonderverwaltungszone am Dienstag ‌auf Basis vorläufiger Schätzungen mitteilten. Dies war das 13. ‌positive Quartal in Folge und zugleich ​das grösste Plus seit Frühjahr 2021. Zum Vergleich: Die Volksrepublik China hatte in den ersten drei Monaten nur ein Plus von 5,0 Prozent geschafft, während Taiwan ebenfalls wegen einer starken KI-Nachfrage sogar 13,69 Prozent schaffte.