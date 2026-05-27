Für Hongkong und Singapur prognostiziert BCG ​bis zum Jahr 2030 ein jährliches Wachstum der grenzüberschreitenden Vermögen von rund ​neun Prozent. Für die Schweiz wird im selben ​Zeitraum ein durchschnittliches Plus von sechs Prozent erwartet. Das europäische Land könnte jedoch von seiner breiteren geografischen Streuung profitieren; ‌während fast 60 Prozent der grenzüberschreitenden Vermögen in Hongkong aus China stammten, fliesse Geld von vielen verschiedenen Ländern in die Schweiz. Die Schweiz sei bezüglich Anlage-Expertise immer noch führend. Gleichzeitig seien ​die ​grossen Schweizer Banken auch in Asien sehr aktiv. «Die ⁠UBS ist in Singapur wie auch in Hongkong die ​Nummer eins im Wealth ⁠Management», erklärte Kahlich weiter.