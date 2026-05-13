Bei Deutschlands grösster Containerreederei Hapag-Lloyd hinterlässt die Blockade der Strasse von Hormus deutliche Spuren in der Bilanz. Im ersten Quartal ‌rutschte ⁠der Konzern beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in die roten Zahlen. ⁠In den Büchern standen minus 134 Millionen Euro nach plus 463 Millionen Euro ein ‌Jahr zuvor, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. ‌Hapag-Lloyd führte den Einbruch auch auf Beeinträchtigungen ​infolge von Unwettern sowie niedrigere Frachtraten zurück. «Mit dem Verlauf des ersten Quartals können wir nicht zufrieden sein, denn wetterbedingte Störungen der Lieferketten und der Druck auf die Frachtraten führten zu einem deutlichen Ergebnisrückgang», so Konzernchef Rolf Habben ‌Jansen.