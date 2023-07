Bislang galten Kundeneinlagen als besonders beständige Form der Finanzierung, da die Erfahrung zeigte, dass Bankkunden auch dann tendenziell treu bleiben, wenn die Bank schwächelt oder anderswo mehr Zinsen geboten werden. In einer Ära, in der Bargeld in Sekundenschnelle über eine App verschoben werden kann, wird dieses Axiom nun neu überdacht.