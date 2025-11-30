«Das Zimmer war sehr klein, und ich musste es teilen», erzählt sie. Tageslicht habe es kaum gegeben, die einzige Fensteröffnung sei schmal gewesen und die Kochnische habe hinter einem Vorhang gelegen. «Es war eine Katastrophe.» 450 Franken kostete sie dieses Zimmer pro Monat. Für diese Saison suchte sie nach einer neuen Stelle – sie ist in einem kleinen Hotel untergekommen, das ihr ein Personalzimmer mit Dusche und WC bietet. Die 24-Jährige, die nur wenig Deutsch spricht, hat den Raum für sich allein.