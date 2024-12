Sommersaison-Rekord

In der ganzen Sommersaison (Mai bis Oktober) nahm die Nachfrage mit Ausnahme des Septembers in allen Monaten zu. Insgesamt wurden 24,4 Millionen Logiernächte gezählt. Dies entspricht nicht nur einem Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sondern auch dem höchsten je in einer Sommersaison erzielten absoluten Wert.