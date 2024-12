Mit Kuoni und Hotelplan hätte Dertour schweizweit 152 Standorte. Oft befinden sich die Anbieter in gegenseitiger Nähe. Ob Dertour nun die Hotelplan-Filialen in Kuoni umbenennt oder beide Marke behält? «Aus meiner Sicht wäre Letzteres die weitaus bessere Lösung, denn Hotelplan verfügt über einen guten Kundenstamm und ist in der Schweiz etabliert», sagt André Lüthi, Präsident von Globetrotter, in der «Sonntagszeitung». So könnten mehr Filialen vor der Schliessung bewahrt werden. «Zwei Brands zu bewirtschaften, bedeutet aber auch mehr Kosten», so Lüthi.