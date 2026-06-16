Die Beherbergungsbranche soll künftig dem normalen Satz von 8,1 Prozent unterstehen. Das hat der Nationalrat am Dienstag bei der Beratung einer Änderung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer beschlossen. Eine Mehrheit setzte sich mit dem Argument durch, die Schweizer Hotellerie habe in letzter Zeit Rekordzahlen ausgewiesen.