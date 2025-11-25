Bis 2028 sollen zwischen 4000 und 6000 Stellen gestrichen werden, teilte HP am Dienstag mit. Dies entspricht etwa zehn Prozent der Belegschaft. «Wir gehen davon aus, dass diese Massnahme über einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Dollar erzielen wird», sagte HP-Chef Enrique Lores bei einer Telefonkonferenz.