Ausserhalb Grossbritanniens und Hongkongs solle eine strategische Überprüfung der entsprechenden Aktivitäten eingeleitet werden, berichtet die «Financial Times» (FT) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In mehreren Ländern, einschliesslich Mexiko, könnte das Privatkundengeschäft somit verringert werden. Auch die Geschäftsaktivitäten der Bank in Malaysia und Indonesien könnten betroffen sein. Dem Bericht zufolge will das Geldhaus seinen Schwerpunkt auf die Betreuung wohlhabenderer «Premier»-Kunden im Rahmen einer umfassenderen Unternehmensstrategie verlagern. Die HSBC lehnte eine Stellungnahme ab.