Der neue Chef der in London beheimateten Grossbank HSBC, Georges Elhedery, macht Tempo bei der Umstrukturierung der britischen Grossbank. Diese sehe vor, Teile des kommerziellen Bankgeschäfts und des Investmentbankings zusammenzulegen, um Kosten zu senken und die Renditen zu verbessern, erklärte Georges Elhedery in einem Memo an die Belegschaft.