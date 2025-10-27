Der Herald Fund SPC hatte die luxemburgische Sparte von HSBC im Jahr 2009 verklagt. Der Fonds fordert die Rückgabe von Vermögenswerten, die bei dem Betrug verloren gegangen sein sollen. Konkret geht es um Wertpapiere und Barmittel im Wert von 2,5 Milliarden Dollar oder einen Schadenersatz von 5,6 Milliarden Dollar. HSBC kündigte an, erneut in Luxemburg in Berufung gehen zu wollen.