Höhere Zinsüberschüsse und gestiegene Gebühreneinnahmen trieben ​das Ergebnis an. HSBC kündigte zudem ​ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen ​von bis zu einer Milliarde Dollar an. ‌Es ist der erste Rückkauf, seit das Institut die kleinere Hongkonger Hang ​Seng Bank ​von der Börse ⁠genommen hat. Aktionäre sollen ​darüber hinaus eine ⁠zweite Zwischendividende von 0,10 Dollar ‌je Anteilsschein erhalten.