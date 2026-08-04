Der Vorsteuergewinn von HSBC kletterte auf 19,5 Milliarden Dollar nach 15,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, teilte das britische Institut am Dienstag mit. Damit übertraf die Bank die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 18,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten.
Höhere Zinsüberschüsse und gestiegene Gebühreneinnahmen trieben das Ergebnis an. HSBC kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar an. Es ist der erste Rückkauf, seit das Institut die kleinere Hongkonger Hang Seng Bank von der Börse genommen hat. Aktionäre sollen darüber hinaus eine zweite Zwischendividende von 0,10 Dollar je Anteilsschein erhalten.
(Reuters)