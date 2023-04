Geht es nach den Analysten der britischen HSBC, dann ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. In einer grossen Branchenstudie preisen sie die Aktie mit einem Kursziel von 390 Franken zum Kauf an und wähnen sie in der Favoritenrolle. Das wiederum liegt mehr als 50 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag bei 255,50 Franken.