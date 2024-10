Die Erträge der Bank, die einen Grossteil ihrer Geschäfte in Asien macht, legten um sieben Prozent auf 17 Milliarden Dollar zu. Der seit Kurzem amtierende Chef Georges Elhedery bestätigte zudem die Prognose und kündigte den Rückkauf weiterer Aktien für bis zu 3 Milliarden Dollar an. Die HSBC-Aktie legte an der Börse in Hongkong deutlich zu und erreichte den höchsten Stand seit 2018.