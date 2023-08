Der Gewinn sei um 27 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar (rund 6 Mrd Euro) geklettert, teilte die vor allem in Asien aktive Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Die Erträge legten um 38 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten.