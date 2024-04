«Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Strategie und ermöglicht es uns, unsere Ressourcen auf höherwertige Möglichkeiten in unserem internationalen Netzwerk zu konzentrieren», sagte der HSBC-Vorstandsvorsitzende Noel Quinn. Im Zuge ihrer Neuausrichtung trennt sich die HSBC von Geschäften weltweit. Sie will sich stärker auf Asien konzentrieren. Die Bank hat bereits Bereiche in Nordamerika und Frankreich aufgegeben, während sie die Geschäfte in Indien, Singapur und China ausbaut./mne/ngu/mis