Am Markt gehen auch andere Teilnehmer davon aus, dass die Papiere in dem aktuellen Umfeld auch noch etwas mehr Luft nach oben haben. Immerhin sei der Telekomriese ein Garant für eine stabile Dividende - ein Aspekt, der gerade in den jüngst volatilen Märkten wieder von einer zunehmenden Zahl von Investoren geschätzt werde. Auch die Aussicht auf ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum würde Investoren verstärkt auf Dividendensicherheit schauen lassen.