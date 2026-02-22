«Trump kann der Schweiz nach wie vor sehr, sehr wehtun, wenn er das möchte», stellte der Experte für Steuerpolitik und internationalen Handel in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» fest. Aus diesem Grund sollte seiner Meinung nach der Bundesrat weiterhin auf eine gute Beziehung hinarbeiten - so schwierig dies auch sei. Stefan Legge, Dozent an der Universität St.Gallen, rät der Schweiz deshalb weiterhin zu Besonnenheit und dazu, auf gemeinsame Interessen hinzuweisen.