«Unsere Resultate zeigen, dass die Produktivität in der Forschung und Entwicklung (F&E) von Big Pharma massiv abgenommen hat. Das gefährdet langfristig die Profitabilität dieser Unternehmen», sagt Oliver Gassmann, Professor am Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen, der an der Studie mitgearbeitet hat.