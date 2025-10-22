Nach der Sanierung will sich HT5 wie angekündigt mit einem operativ tätigen Unternehmen zusammenzuschliessen, um dieses via einem sogenannten «Reverse Takeovers» an die Schweizer Börse SIX zu bringen. Das Führungsteam der HT5 befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Partnern, heisst es in der Mitteilung. Diese Gespräche seien ermutigend und würden zügig vorangetrieben.