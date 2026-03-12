Nun soll an der Generalversammlung vom 13. April 2026 die Fusion offiziell beschlossen und am 16. April vollzogen werden. Im Rahmen der Transaktion sind eine Sitzverlegung nach Lugano, eine Kapitalerhöhung sowie die Umfirmierung in Centiel AG vorgesehen.
Wie bereits früher kommuniziert, wird Centiel dabei mit einem Eigenkapitalwert von 125 Millionen Franken bewertet und HT5 mit 2,04 Franken je Anteilsschein. Ergänzend beabsichtigt HT5 eine ordentliche Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 3,9 Millionen Namenaktien, wie die Beteiligungsgesellschaft nun am Donnerstag mitteilte.
Anteile des Gründerteams würden zudem einen Teil ihrer Aktien am Markt platzieren, um den Free Float zu erhöhen. Die neu auszugebenden Aktien sollen zum Angebotspreis von 2,04 Franken bei institutionellen Investoren platziert werden. Es gebe bereits verbindliche Zusagen, welche den gesamten Betrag abdeckten.
Zudem hätten sich die Verwaltungsräte Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger verpflichtet, weitere 4 Millionen Aktien zu ebenfalls 2,04 Franken das Stück fix zu übernehmen. Diese Anteile seien nicht Teil der Marktplatzierung und unterlägen keinem Lock-up.
HT5 ist die «Börsenhülle der ehemaligen Hochdorf-Gruppe. In diese leere Hülle schlüpft nun Centiel - und umgeht so den aufwendigen Weg eines klassischen Börsengangs. Es kommt also zu einem sogenannten »Reverse Takeover".
(AWP)