Wie bereits früher kommuniziert, wird Centiel dabei mit einem Eigenkapitalwert von 125 Millionen Franken bewertet und HT5 mit 2,04 Franken je Anteilsschein. Ergänzend beabsichtigt HT5 eine ordentliche Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 3,9 Millionen Namenaktien, wie die Beteiligungsgesellschaft nun am Donnerstag mitteilte.