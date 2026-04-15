Insgesamt seien 15,38 Millionen Aktien zu 2,04 Franken je Aktie bei institutionellen Long-Only-Investoren sowie langfristig orientierten Family Offices platziert worden, teilte sie Gesellschaft am Mittwoch mit.
Die Fusion mit Centiel sowie die Barkapitalerhöhung sollen am (morgigen) 16. April 2026 vollzogen werden. Der kombinierte Konzern wird anschliessend unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX Swiss Exchange gehandelt, der Handelsstart ist für den 17. April vorgesehen.
Die Aktie von HT5 steigt an der SIX am Mittwoch bei sehr dünnen Handelsvolumen 16 Prozent.
(AWP/cash)