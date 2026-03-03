HT5 hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,6 Millionen Franken verzeichnet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dieser ist vorwiegend auf einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und der Restrukturierung einer Hybridanleihe sowie auf Kosten für die dafür notwendige Beratung, die Geschäftsführung und die Revision zurückzuführen.