«Es ist vorgesehen, dass die Bilanz im vierten Quartal saniert ist», schreibt das Unternehmen im am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht. Die Zahlen sind dabei nur Nebensache, schliesslich handelt es sich bei HT5 nur noch um eine «Firmenhülle» ohne operatives Geschäft. Das Kerngeschäft der ehemaligen Hochdorf, zu dem insbesondere Säuglingsmilchpulver zählt, wurde bekanntlich im vergangenen Dezember an die schweizerisch-britische AS Equity Partners verkauft.