Das «Mate 70» konkurriert mit dem im September präsentierten «iPhone 16» von Apple. Der US-Konzern fällt in der Volksrepublik schon seit Längerem im Vergleich zur lokalen Konkurrenz zurück. So konnte Huawei den Absatz zum jüngsten chinesischen Shopping-Event «Singles' Day» in einem insgesamt schrumpfenden Markt steigern, während Apple einen Absatzeinbruch hinnehmen musste. Zuvor hatte Huawei dem US-Rivalen die Schau gestohlen, als es wenige Stunden nach der Vorstellung des «iPhone 16» das erste Z-förmig faltbare Smartphone präsentierte.