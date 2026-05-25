Die Industrie könne sich nicht mehr allein auf die Verkleinerung ​von Transistoren verlassen, so das Unternehmen. Bereits ​im Herbst 2026 sollen ​neue «Kirin»-Prozessoren auf den Markt kommen, die eine darauf basierende Architektur ‌nutzen. Nach eigenen Angaben hat der Konzern in den vergangenen sechs Jahren bereits 381 Chips nach diesem ​Prinzip ​für Smartphones und ⁠Künstliche Intelligenz (KI) entworfen und in Serie ​gefertigt. Unabhängige Leistungsdaten legte ⁠Huawei allerdings bisher nicht vor. In der ‌Branche wird jedoch erwartet, dass ein 1,4-Nanometer-Verfahren gegen Ende des Jahrzehnts die weltweite Spitze ‌der Chipfertigung markiert.