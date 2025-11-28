Vietnam galt jahrelang als zögerlich bei dem Einsatz chinesischer Technologie in sensibler Infrastruktur. Die Auftragsvergaben sind jedoch ein Zeichen für die sich verbessernden Beziehungen zwischen Hanoi und Peking, während sich das Verhältnis zu Washington wegen der Zölle auf vietnamesische Waren eingetrübt hat. Die USA, die Huawei und ZTE aus ihren Telekommunikationsnetzen verbannt haben, sehen den Ausschluss chinesischer Firmen aus der digitalen Infrastruktur Vietnams als eine wesentliche Bedingung für die Unterstützung mit fortschrittlichen Technologien.